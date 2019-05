Los desorbitados precios para dormir en Madrid: hasta un 200% más caro por la final de Champions

Dormir en Madrid en la final de Champions es para ricos. Carlos, dueño del hostal 'El Pilar', afirma que han incrementado los precios hasta un 100%. Apenas quedan sitios libres en los hoteles: "Obviamente cuando hay eventos así te hace subir el precio", dice Raquel, recepcionista de un hotel.

Las ofertas son totalmente desorbitadas, incluso se ha llegado a pagar 1.200 euros por un colchón hinchable cercano al metropolitano. Muchos hoteles han puesto en venta habitaciones por 2.000 euros la noche. Si comparamos los precios de un hotel una semana antes de la final de Champions, la diferencia es casi de 800 euros. Hay un incremento del 200% en muchos alojamientos.

"No me quedo ni hoy ni mañana en Madrid por los precios. Me voy a Sevilla esta noche", dice un aficionado del Liverpool.

