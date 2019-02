"Los masajes con la lámpara daban miedo": el duro relato de cuatro nuevas víctimas de abusos sexuales de Manuel Briñas, exresponsable de la cantera del Atlético

El 'caso Manuel Briñas' conmocionó al mundo del fútbol. El exresponsable de la cantera del Atlético reconoció en 'El País' que abusó de un niño cuando era fraile marianista en un colegio de Madrid.

Ahora, y según detalla el mismo medio, cuatro nuevas víctimas acusan a Briñas de abusos sexuales. Su testimonio dejaría en cinco víctimas las que afirman haber sufrido abusos por parte del exresponsable de la cantera rojiblanca.

"Era un depredador", "era un secreto a voces", "los masajes con la lámpara daban miedo", "todo pasaba en la enfermería" o "lo raro es que no haya salido antes", son algunos de los testimonios de las nuevas víctimas.

"De mí sólo abusó una vez. Pero me ha marcado para siempre. Briñas rompió en mí algo que nunca pude volver a unir. Me pasó con 11 o 12 años en el colegio. Jugaba al balonmano y me lesioné en el hombro. Cuando volvía al vestuario, dijo que me daría un masaje, me hizo quedar en calzoncillos, me acarició por todas partes, y dijo 'ahora vas a notar una crema caliente que te irá bien'", así explica A.O.D. su experiencia con Briñas, según informa 'El País'.

Otra de las víctimas asegura que le dijo que se quedara a comer en la enfermería: "Como ya había oído cosas, me puse el bañador y me lo até con muchos nudos. Pero me desperté con él metiéndome mano".

Pero los testimonios van más allá: "Estuve mal del estómago y me mandaron dormir en la enfermería. Estaba solo en la tienda, pero él se metió por la noche. Me dijo 'a ver cómo va esta tripa' y empezó a acariciarme la barriga. Luego bajó al pubis a manosearme".

Contaron lo ocurrido a actuales organizadores de campamentos

Además, una de las víctimas afirma que contó lo ocurrido a los actuales organizadores de los campamentos en los que Manuel Briñas acudía junto a los pequeños. "Lo hice cuando me enteré de que seguía visitándoles. Les exigí que mi hijo nunca se quedar a solas con él".

Los Marianistas ya emitieron un comunicado en el que expresaron su "estupor" por los hechos y aseguran que han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. De momento, los nuevos testimonios elevarían a cinco víctimas las que habrían sufrido abusos sexuales por parte de Manuel Briñas.

