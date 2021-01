Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', y Cristóbal Soria, colaborador de, programa, tuvieron un intenso cara a cara por el caso Sergio Ramos. El camero no ha renovado con el Real Madrid, y ambos se enfrentaron por las condiciones ofrecidas por el club en medio de la pandemia de coronavirus que hay en el mundo.

"Tiene que bajarse el sueldo un 10% para que sean dos años. Si quiere mantener las condiciones, solo un año. Todos se tienen que rebajar la ficha", dijo Pedrerol.

Soria, por su parte, puso de ejemplo a Carvajal, y Josep respondió: "Si Paco cobra 3 y le subo a 4, y tú ganas 12... ¿hago mal con Paco? Pero quién dice que tu precio es más de 12. En esta situación de crisis en los que solo los que tienen un jeque se pueden gastar el dinero..."

"A lo mejor hay que convertir al Real Madrid y al Barça en SAD, que llegue un jeque que no sienta nada por el club y se gaste la pasta. Pero ahora, ante los socios, tienen que justificar que pierdan 70 millones de euros", afirmó Pedrerol.

Y es que Josep explicó cómo está ahora la situación en el fútbol: "Hay patrocinadores que han llamado para decir que no pueden pagar. Si las empresas no abren, están tirando el dinero. No hay gente en las gradas, no hay palcos VIP. El socio tampoco puede pagar lo que pagaba, están pendientes de cobrar un ERTE que hace seis meses que no cobra".

"Que los jugadores toquen la tierra", sentenció Josep Pedrerol.

Cristóbal Soria, por su parte, hablo de "ingeniería financiera": "Que contraten a los mejores. Que quieran marcas como Real Madrid y Barcelona. El Getafe, el Sevilla, el Betis... pero ni COVID ni San COVID, el Real Madrid y el Barça no pueden tener problemas".

