Burlas a Maradona tras perder la final por el Ascenso en México: "Se la come..."

EL 'PELUSA' AFIRMA QUE NO LE AFECTA

Jugadores y afición del San Luis, equipo que dejó a Maradona sin Ascenso en México, se burlaron del 'Pelusa' con cánticos ofensivos: "Maradona se la come...". El exjugador argentino dejó claro que no le afecta: "Estuve al borde de la muerte, a mí esto no me hace nada". Lo vemos en Jugones.