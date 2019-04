Bronca entre Sergio Ramos y Florentino en el vestuario tras el Ajax: "Me pagas y me voy"

TENSIÓN EN EL VESTUARIO BLANCO

Según informa el diario AS, Florentino Pérez bajó al vestuario al finalizar el partido ante el Ajax y reprochó su actitud a los jugadores: "Ha sido vergonzoso". Fue a partir de ahí cuando entró en acción Sergio Ramos, que tuvo una bronca con el presidente blanco: "Tú me pagas y yo me voy". Lo vemos en Jugones.