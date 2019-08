Ansu Fati es la nueva sensación del Barcelona. El chaval debutó con 16 años de azulgrana ante el Betis y su padre, como a buen seguro todos los padres, está inmensamente feliz tras ver a su retoño en Primera y de culé.

"Ya me puedo morir, soy feliz para toda la vida. Él ahora mismo no se lo cree, tú estás donde quieres estar y eso es el Barça. No puedes pedir más", dijo.

Fati es el segundo jugador más joven en debutar con el Barcelona, y milita en la cantera culé desde los once años. El Barça le fichó junto a su hermano cuando ambos estaban en los filiales del Sevilla.