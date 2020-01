Alex Morgan, una de las mejores jugadoras de fútbol del planeta, anunció el pasado mes de octubre que estaba embarazada. La futbolista, campeona del mundo con Estados Unidos, ha querido compartir un vídeo con sus seguidores en Instagram en el que podemos verla entrenando y luciendo ya tripita tras varios meses gestando a su bebé.

En él, aparece jugando al fútbol y marcando un buen golazo por toda la escuadra con un toque suave y sutil, de esos que han hecho que sea una de las mejores del mundo.

El vídeo no ha tardado en ganar montones y montones de 'me gusta' desde que la jugadora lo ha publicado.

Alex Morgan, futbolista de los Orlando Pride, anunció en octubre que se encontraba esperando un hijo junto a su pareja, servando Carrasco. El nacimiento del bebé, que será niña, está previsto para abril de este mismo año.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B3-N__tFtgr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||

Ver esta publicación en Instagram

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B3-N__tFtgr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. 📸 // @hanaasano]]