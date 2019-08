Un entrenador debe velar por la integridad de sus jugadores y eso conlleva tener que tomar decisiones difíciles y/o polémicas en ciertas situaciones. A pesar de llevar tan solo un mes en el cargo de entrenador del Juvenil A del FC Barcelona, Víctor Valdés decidió que su equipo no iba a disputar el partido que decidiría el tercer y cuarto puesto de la 'Otten Cup', disputada en Eindovheen (Holanda), frente al Everton inglés.

Tanto el club de la Ciudad Condal, a través de la cuenta de Twitter de La Masía, como el exportero del equipo azulgrana y del Manchester United, entre otros, han querido dar las explicaciones y razones correspondientes a la decisión del técnico catalán.

"He tomado la decisión personal como máximo responsable de mi grupo de jugadores, de no disputar el partido que decidiría el tercer o cuarto clasificado del torneo Otten Cup esta mañana. Mi decisión está basada únicamente en salvaguardar la salud de mis jóvenes jugadores, no estamos conformes con la organización en cuanto a los tiempos de descanso entre partido y partido", afirmaba Víctor Valdés, consciente de las consecuencias que pueden derivar de una sobrecarga de minutos.

"Sin más, quiero decir que ante el alto riesgo de lesión en mi plantilla, o algo más grave a nivel cardíaco que podría ocurrir de no tomar esta decisión, asumo toda la culpa y responsabilidad de lo que esto haya podido generar. Miremos más por los futbolistas y el espectáculo, de momento, en mi opinión, eso no ha prevalecido, pero yo a los míos siempre los protegeré sin importar las consecuencias", concluía el texto del nuevo técnico del Juvenil A culé.

Por su parte, el FC Barcelona ha hecho público el siguiente mensaje a través de la cuenta del filial blaugrana: "El Barça no ha disputado el tercer y cuarto lugar de la Otten Cup por el elevado número de jugadores lesionados a causa de la intensidad del torneo, que hacía imposible presentar un equipo en condiciones sin poner en riesgo la salud de los deportistas".