En la historia del deporte rey hay infinidad de camisetas icónicas y representativas de momentos únicos, pero sobre pocas existirá la unanimidad que hay en torno a la que portó Diego Armando Maradona frente a la selección de Inglaterra en el Mundial de México en 1986.

Por contexto histórico tras la derrota argentina frente a los ingleses en las Malvinas, por ser la elástica con la que 'el Diego' marcó los dos goles más famosos de la historia de los Mundiales y por lo generado tras su muerte hace un mes, muchos creen que la '10' de Maradona en esos cuartos de final es la camiseta más cotizada de la historia.

La original, curiosamente, está en poder de un inglés, Steve Hodge. El exjugador presenció sobre el verde del estadio Azteca cómo el 'Pelusa' manejó a su antojo a todo el combinado británico, y tras el encuentro no dudó en pedírsela.

"La cambié al final del partido y me han criticado mucho por eso. Y otros compañeros de selección se enojaron conmigo", ha señalado el inglés a la 'BBC'.

El gol de la 'mano de Dios', gran escozor de la afición de las islas, no es motivo de odio para Hodge: "Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. Nunca lo culpé por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba".

El exfutbolista ha recibido multitud de ofertas desde que se conoce que está en su poder, aunque nunca se ha planteado venderla: "Esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro".

Según las estimaciones de los especialistas en la materia, la '10' de Maradona alcanzaría el precio de un millón de dólares en el mercado.