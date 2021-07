Toni Kroos no volverá a vestir la camiseta de Alemania. El mediocentro teutón del Real Madrid, de 31 años, ha confirmado lo que se venía rumoreando y es que la Eurocopa, celebrada en 2021, ha sido el último torneo en el que ha defendido la elástica germana.

Ha sido a través de un tuit, en el que ha compartido un texto en forma de carta en el que confirma sus planes y sus intenciones de cara al futuro: "Quiero centrarme en el Real Madrid".

"He jugado con Alemania en 106 ocasiones, pero no habrá otro partido más. Me hubiera encantado, que hubieran sido 109 partidos y que pudiera haber añadido ese gran título, la Eurocopa", reza el texto.

Lejos de ser algo que haya decidido tras el K.O. alemán, Kroos reconoce que lo pensó mucho antes: "Tenía tomada la decisión hace tiempo. Sabía que no estaría para el Mundial de 2022 en Catar".

"Quiero ser más marido y padre para mi mujer y mis tres hijos. Fue un gran honor llevar esta camiseta. lo hice con orgullo y con pasión", dice.

Para terminar, desea "buena suerte y éxito" a Hansi Flick, futuro seleccionador teutón.

El alemán se despide así de su selección, con la que ha jugado un total de 106 partidos y ha anotado 17 goles. Además, conquistó el Mundial 2014 disputado en Brasil.

Su debut fue en 2010, hace once años, y ahora, tras una carrera de éxitos con Alemania, dice adiós.

Lo hace después de caer ante Inglaterra en los octavos de final de la Eurocopa, con una 'Mannschaft' en la que se prevé una gran renovación, empezando desde el banquillo con el adiós de Joaquim Low.