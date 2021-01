Tomás Roncero, periodista y colaborador de 'El Chiringuito', fue más que tajante tras la derrota del Real Madrid ante el Athletic en la Supercopa de España. Los blancos cayeron por 1-2 contra los vascos y él señaló a Hazard y a Zidane.

Roncero está comenzando a perder la paciencia con Eden: "El Real Madrid jugó con diez y ya me empieza a tocar las narices. Entiendo que Zidane quiera salvar al soldado Hazard, pero Hazard no quiere salvarse".

"No se ha enterado de que es el jugador franquicia de este proyecto. No hay que sonreír y hacer como que no pasa nada, que sí que pasa. Has venido para regatear y para desequilibrar, para ganar y se diga qué pedazo de fichaje hicimos", afirma.

Roncero prosigue: "La única vez que se quedo solo no tiró ni a puerta porque le dio miedo. Cambiamos el dibujo para Hazard, pues que Hazard haga algo. No está Carvajal, pon a Nacho, pero Zidane hace todo para que Hazard este".

"Quiero pensar que esto no ha sido un alivio"

El colaborador de 'El Chiringuito' puso también el nombre del entrenador en la palestra: "No entiendo que Zidane, tras felicitar a Marcelino, se ponga a reír. ¿Por qué te ríes? Quiero pensar que esto no ha sido un alivio. No entiendo que, estando en caliente, sonría. Cómo puedes sonreír tras perder un título".

"Daba la sensación de que no era trascendente perder. No, no da igual Zidane. Si cae un marciano y ve esa foto se piensa que el Real Madrid está en la final", termina Roncero.

"Zidane mantiene la misma actitud"

Juanma Rodríguez, por su parte, hizo de 'pacificador' ante el enfado de Roncero con 'Zizou'. "Pero así es Zidane. Quizá no se haya visto una imagen tan 'grosera' como esta, pero no es un hombre al que le atosiguen las victorias o las derrotas. Mantiene la misma actitud en rueda de prensa".

El Real Madrid, tras su derrota ante el Athletic, se queda fuera de la Supercopa de España y no podrá por tanto reeditar título. Será el Barça o el equipo de Marcelino quien sea el supercampeón del país.