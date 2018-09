Southgate: "España tiene grandes futbolistas y será un gran test para Inglaterra"

"Si miramos atrás a la historia competitiva de Inglaterra en partidos contra equipos importantes no existe. Es raro encontrar victorias contra esos equipos, así que no es solo cosa de este equipo, históricamente el récord no es bueno", dijo Southgate.

El preparador de los ingleses insistió en un dato que no habla bien de los inventores del fútbol. "Nos gustaría durante los dos próximos años ir al Europeo con alguna victoria contra los mejores equipos. Para lograrlas tenemos que mejorar en todas las facetas", apuntó, en la previa al estreno en la Liga de Naciones ante España.

El técnico que devolvió la ilusión inglesa en Rusia, donde finalmente terminaron en cuarta posición, reconoció que España es buen test a la ambición de los suyos. Además, vio un rival complicado en Wembley a pesar de que estrenen nuevo seleccionador con Luis Enrique, tras una mala actuación en el Mundial.

"Será muy duro. Sabemos la calidad que tienen a pesar de la última decepción. Luis Enrique querrá plasmar sus propias ideas, pero tienen grandes futbolistas y es un gran test para nosotros", afirmó.