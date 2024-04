Romario se retiró hace 16 años y lo que no sabía es que con 58volvería a disputar partidos oficiales. Y es que actualmente ocupa el cargo presidencial del América, equipo de la Segunda División del campeonato carioca, pero para los próximos meses compaginará este cargo con el de jugador.

Romario quiere coger un poco de forma física para poder disputar algunos minutos y cumplir su sueño de compartir equipo con su hijo Romarinho. Sin duda, el objetivo principal de Romario es conseguir que el equipo al que preside y con el que jugará próximamente, ascienda a primera división y se enfrente a equipos como Flamengo, Fluminense...

El brasileño ha contado sus primeras sensaciones tras el primer entrenamiento: "Con relación al entrenamiento, solo quiero decir que estoy muy cansado. Quiero dejar una cosa muy clara para todos. No voy a competir todo el campeonato. La idea es jugar algunos minutos en algunos partidos. Además, lo más importante para el América en esta competición es la cuestión técnica y lograr el ascenso".

Romario habló de padres jugando con sus hijos profesionalmente y de lo mucho que lo ha deseado siempre: "Mi objetivo aquí, lo principal, es tener la oportunidad de jugar con mi hijo. He escuchado y he leído por ahí, que no solo en el fútbol, sino que hay muchos deportistas que tienen este objetivo. Estaba leyendo hoy, de hecho, sobre LeBron James, que tiene la posibilidad de jugar con su hijo en el futuro, Rivaldo ya gozó de esa oportunidad, muy pocos la han tenido y muchos la han deseado. Y yo podré disfrutarlo".

El debut de Romario es inminente y se le podría ver de nuevo el 18 de mayo en la primera jornada de la Serie A2 del Campeonato Carioca, que jugará contra el Petrópolis. Se espera que el exjugador del Barcelona pueda intentar disputar entre 15 y 20 minutos, pero eso está por ver aún.