Las cuatro temporadas de Alex Song en el Barça se cerraron sin apenas protagonismo. El centrocampista no contó con minutos, como era esperado, y decidió hacer las maletas y abandonar el Camp Nou.

Sin embargo, en un directo de Instagram, ha relatado que ésto no le importaba demasiado. "El Barcelona se interesó y el director deportivo habló conmigo. Me dijo que no iba a jugar mucho. Le comenté que no me importaba, sabía que ahora sí iba a ser realmente millonario", explicó.

"Cuando el FC Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera", indicó el futbolista africano.

"Estuve ocho años en el Arsenal, pero juro que sólo durante los últimos cuatro años comencé a ganarme la vida bien. Desperdicié mucho dinero. Me iba a cenar, viajes, vacaciones... Durante los ocho años ni siquiera pude ahorrar 100.000 libras en mi cuenta bancaria. La gente se pensaba que era millonario pero eso no era la realidad", relató el camerunés.

Tras contar su historia, su interlocutor le pidió que diera un consejo a los jóvenes que empiezan en el fútbol. "Siempre digo que un joven de 20 años que conduce un Ferrari es pobre, porque a los 20 años todavía no has hecho nada. Pero un hombre de 50 años que conduce un Bentley es un hombre que debe ser respetado", soltó Song.

Song se encuentra actualmente libre, sin equipo. Su club, el Sion Suizo, rescindió su contrato al negarse a bajarse el sueldo ante la crisis de la Covid-19.