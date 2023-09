Casi desde 2017 parece que no hay verano en Madrid sin Kylian Mbappé. Tal y como informó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito', el conjunto blanco no realizó ninguna oferta este verano por el francés con la esperanza de que no renueve con el París Saint-Germain y llegue libre en 2024, pero la decisión del PSG de prohibirle ir a Japón desató todo tipo de opiniones.

Con el mercado de fichajes cerrado desde hace casi una semana, le han preguntado a Dani Carvajal y a Aurelien Tchouameni sobre el culebrón del punta, y ambos han sido claros.

El lateral, eso sí, el que más, afirmando que creía que venía: "No te voy a mentir y te voy a decir que no se hablaba, pero había todo tipo de opiniones en las sobremesas de pretemporada. 'Pues yo creo que viene, pues yo creo que no...'".

"Yo pensaba que iba a venir. En el momento en que no viaja a la gira de Japón... Y el Real Madrid creo que es su opción de salir. En el momento en el que se queda fuera de la gira, veíamos cerca su incorporación. Luego parece que se torció todo un poco y no ha venido", añadió Carvajal en declaraciones a 'Relevo'.

Movieron sus 'fuentes'... pero no sacaron nada: "Le preguntábamos a los franceses: ¿oye, os dice algo este tío? 'No, no, tampoco...'. Vamos a ver, es uno de los mejores y los mejores tienen que jugar en el Real Madrid".

"Era una posibilidad"

Al igual que Carvajal, Aurelien Tchouameni reconoció que vio cerca el fichaje de su compatriota, pero el fútbol es el fútbol.

"Por supuesto que era una posibilidad. En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Todos los equipos del mundo lo quieren. Ahora está en el PSG, así que no vamos a hablar más de eso. Estamos muy contentos con lo que tenemos ahora mismo", reflexionó el galo en rueda de prensa.