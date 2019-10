Joao Félix empieza los partidos... pero rara es la ocasión en la que los acaba. Las cuentas salen fácil: sólo ha jugado 90 minutos en un 20% de los partidos del Atlético de Madrid en lo que va de temporada.

Esos partidos fueron contra la Juventus en Champions League y contra el Leganés en la segunda jornada de LaLiga. A partir de ahí, cambio casi mandado de un Simeone que ya avisó ante los medios que "los jugadores no tienen que jugar los 90 minutos por contrato".

Lo cierto es que es tanto lo que el 'Cholo' quiere proteger a su joven perla que ya es el jugador con más sustituciones en lo que llevamos de Liga. Se han jugado ocho partidos y ha sido cambiado en siete de ellos, acumulando un total de 580 minutos.

Detrás de Joao Félix están Joaquín, con seis sustituciones y 462 minutos, Willian José con cinco sustituciones y 425 minutos, Budimir también con cinco sustituciones y 627 minutos...

Tirando de datos, es el sexto jugador que más minutos ha disputado en Liga con el Atleti, por detrás de Saúl (720 minutos), Oblak (696), Koke (695), Trippier (630) y Giménez (630). Pese a ello, ha conseguido ser el máximo goleador del equipo junto a Vitolo con dos goles, al que se suma su tanto contra el Lokomotiv en Champions.

Con Simeone esto no es un método nuevo. Jugadores como Griezmann, Oblak o Thomas no gozaron de una mayor presencia en el once titular hasta pasado un tiempo, incluso siendo suplentes, algo que no le ha pasado a Joao Félix.

Tras empatar tres de los últimos cuatro partidos y marcar 7 goles en ocho jornadas, muchos piden más dinamita en ataque a un Simeone que está guardando y cuidando a su jugador más preciado.