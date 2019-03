Simeone, sobre el partido frente al Barça: "Messi, Suárez y Neymar resuelven el 80% de lo que sucede en los partidos"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó, en la víspera de su sexta semifinal en cinco años, en la Copa del Rey contra el Barcelona, el "orgullo absoluto" por sus futbolistas y avisó de que Messi, Luis Suárez y Neymar "resuelven el 80 por ciento de lo que sucede en los partidos".

"Les cuento lo que siento; siento un orgullo absoluto por estos futbolistas que en los cinco años que llevamos en el club van a jugar la sexta semifinal. Cuando vos estás como entrenador en un club cinco años, con lo que cuesta tener la continuidad de trabajo, que te sigan y presentarse nuevamente en una semifinal por sexta vez me llena de orgullo, de emoción y de alegría", recalcó el técnico.

"Y no me imagino un escenario mejor que el que presentará el Calderón", añadió el entrenador en su primera respuesta de la rueda de prensa, en la que, después, insistió en esa idea: "Poder competir ya sea para los hinchas, para los futbolistas, para el club, en la sexta semifinal es una cosa muy grande".

"Ojalá que mañana podamos convivir con esta responsabilidad que de a poco hemos empezado a tener. Y todas las críticas y las cosas positivas que se han hablado de nosotros van en consecuencia de este detalle, posiblemente menor para algunos, que estoy comentando", dijo Simeone, que luego resaltó las cualidades del Barcelona.

El 'Cholo' alaba al equipo culé

Lo calificó, "seguramente, como el mejor del mundo", destacó sus "futbolistas fantásticos" y remarcó la transcendencia de su tridente ofensivo Messi-Luis Suarez-Neymar: "Juegue quien juegue, siempre tienen la alternativa de los tres de arriba, que resuelven el 80 por ciento de lo que sucede en los partidos. Será un lindo partido".

"Las características está claro que no van a ser las mismas. Pueden jugar con Rakitic y Mascherano en el medio centro, con André Gomes, Rakitic o Mascherano en el medio, que calculo más... Pero eso no cambia absolutamente los tres de arriba. Messi jugará donde vea que puede hacer daño y eso seguramente no estará preparado, será naturalmente, como lo hace siempre", apuntó el preparador argentino.

El Atlético, entre tanto, encara el partido tras su decepcionante encuentro frente al Alavés en Mendizorroza (0-0).

"Nuestra intención siempre es dar lo mejor cada partido. Veo al equipo que está trabajando, que está continuamente buscando lo mejor y que seguramente este año la irregularidad en los partidos y en los puntos nos ha generado tener esta situación", valoró Simeone.

"Pero, después, como estado de ánimo, como ilusión y como sensación previa a un partido tan importante está claro que está", prosiguió Simeone, que explicó que no sabe cómo puede afectar mañana a su equipo el duelo del pasado sábado contra el Alavés, pero sus futbolistas están "acostumbrados a jugar bien, a jugar mal, a sacar resultados sin merecerlos, a tener resultados mereciéndolos...".

Intenta recuperar la mejor versión del Atlético

El técnico, que rechazó que el encuentro y la eliminatoria de Copa del Rey ante el Barcelona pueda marcar la temporada del equipo, reafirmó que el objetivo es acercarse al partido que jugó y ganó su conjunto en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante Las Palmas (0-2) en el estadio de Gran Canaria.

"Fue el partido que más me ha gustado desde que volvimos de vacaciones, el más completo que hizo el equipo, las líneas estuvieron juntas y pudimos mantener un ritmo estable. Tuvimos buenos pasajes con el Athletic, sobre todo en el primer tiempo y no pudimos rematar el partido, y en Eibar tuvimos una línea regular".

Simeone recupera en el centro del campo a Gabi Fernández. "Lo veo bien. Como siempre. Siempre es un jugador muy regular y, evidentemente más allá de los compañeros diferentes que tenga (en el medio centro), ha mantenido siempre una regularidad que lo ha hecho un jugador muy importante, sobre todo en cuanto a lo que el corazón dicta en el campo, que marca él. Y el corazón es evidentemente la parte más importante del equipo. Si él tiene esa fortaleza que hay que demostrar en todos los partidos, sigue siendo un jugador importantísimo para nosotros", valoró.