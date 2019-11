Sergio Ramos habló en la sala de prensa del Ramón de Carranza previo al penúltimo partido de clasificación para la Eurocopa 2020 que enfrentará a la selección Española contra Malta.

El capitán repasó los temas de actualidad de la Selección como la posibilidad de que España juegue en un futuro cercano en Barcelona a lo que respondía con un: "Quizá no es el momento idóneo, porque sin ir más lejos se ha aplazado un Clásico. Pero esperemos que nuestro país consiga tener un equilibrio y después, cuando esto se consiga, si hay que ir a jugar a Barcelona, ¿por qué no? Habrá gente en Barcelona que quiera ver a la Selección allí".

Un Clásico por el que también fue preguntado en sala de prensa. En este sentido, Ramos admitió que fue una pena que el Clásico del Camp Nou no se jugase el pasado mes de octubre, porque cree que han sido perjudicados con el cambio de fecha y horario, instando a que todavía se puede llegar a conseguir una fecha que sea positiva para todas las partes: "Los únicos perjudicados somos nosotros, porque los dos podíamos jugar el sábado. Aún hay margen para rectificar. Si no, iremos con las mismas ganas de siempre".

También comentó la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos con Gerard Pique: "Me hace siempre ilusión jugar con España. He jugado mucho con Geri. Pocos pueden decir que no a unos Juegos Olímpicos, pero queda muchísimo. Ya se verá. Es una ilusión hacer algo que nunca he vivido".

Sergio Ramos se acordó de David Villa y quiso mandarle un mensaje de afecto: "Mandarle un abrazo inmenso y destacar su gran carrera. Uno de los mejores goleadores del fútbol mundial. Hemos mantenido mucho contacto en los últimos tiempos. Se merece un gran homenaje".

Por último, habló de la actualidad del Real Madrid, alegrándose de la vuelta de Bale a los terrenos de juego: "Cualquier cosa que yo diga puede ser para un titular que no es buena para el vestuario. Está por encima de los jugadores. El tiempo pone a cada uno en sus sitio. Mi alegría es que vuelve a jugar, como en el caso de James. No valoramos nosotros ese tipo de situaciones".