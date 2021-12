En el segundo y definitivo sorteo de los octavos de final de la Champions League salió la bola del Real Madrid junto a la del Paris Saint-Germain. Viejos reencuentros como el de Sergio Ramos y otros con mucho morbo como los de Kylian Mbappé y Leo Messi.

El central ha hablado sobre la eliminatoria en un acto publicitario celebrado en la tarde de este lunes. Ahí ha destacado que irá "a muerte" por el PSG en los dos partidos ante el Real Madrid.

"El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG", ha expresado el central.

Asegura que le hubiera gustado otro rival: "Cuando he llegado en el avión era el United, que es un equipo que me molaba y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento pero volver al Bernabéu es motivo de alegría. No pude tener una despedida por culpa del covid".

Con respecto a sus ausencias por lesión afirma Ramos que "no escucha críticas": "No escucho mucho lo que se dice, tanto en España como en Francia, siempre lo he hecho. Hay que tener respeto a todo lo que se dice pero no siempre es verdad lo que se cuenta. Entrar en eso es perder el tiempo".

"Volver a pisar el fondo es bueno para recordar, no me he llevado ninguna sorpresa porque tengo un círculo muy cerrado que me ha ayudado en los momentos difíciles, no puedo elegir la opinión de algunas personas pero sí a la gente que quiero tener cerca", ha expresado.

"El estado de salud y mental es muy individual. Cuando vives etapas difíciles te das cuenta de quién está y quién no. No me he llevado ninguna sorpresa porque siempre he tenido un círculo muy cerrado y muy fiel. Lo demás no lo puedo manejar. Estoy orgulloso del equipo que tengo alrededor. También de uno mismo, después de tanto tiempo sin sentirme bien. Lo he pasado mal, pero ha merecido la pena", detalla el sevillano.