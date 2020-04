Ronaldo Nazario, legendario delantero y ahora propietario del Real Valladolid, ha querido estar cerca de los abonados blanquivioletas. El brasileño va a enviar una carta a todos ellos para transmitirles fuerza, unidad y esperanza en estos momentos tan complicados.

"Estamos separados por la distancia física, pero estoy convencido de que nunca estuvimos tan juntos. La empatía es lo que nos une ahora. El espíritu colectivo, la responsabilidad... la humanidad", dice la misiva.

Ronaldo recuerda sus vivencias para transmitir a la afición que hay que tener fe: "Hubo quien me dijo que no volvería a jugar, que ni podría caminar. Sentí que me arrebataban mi propia vida. Cuando pusieron a prueba mis límites, luché. Fueron tres años muy duros de rehabilitación y al final, en 2002, llegó mi momento, jugando un Mundial con Brasil y marcando dos goles a Alemania".

"Estoy seguro de que tú también, cuando mires atrás, recordarás todas las veces que te levantaste, tus batallas y de cómo superaste todo durante la vida, para hacer posible lo imposible y llegar hasta donde estás siendo quien eres", sigue la carta.

El brasileño se muestra agradecido a la afición del Valladolid: "Agradezco que estés conmigo. Como tú, espero el regreso a nuestra casa. Cierro los ojos y pienso en Zorrilla lleno de aficionados. Es la pasión que me mueve. Saldremos más fuertes de esto".

Ronaldo tiene a prácticamente toda su afición de su lado por cómo está haciendo las cosas el Valladolid estos días. Los pucelanos son de los que más claras tienen las cosas, y la hinchada blanquivioleta agradece la personalidad que está mostrando el club.