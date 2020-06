El Club Costa City, el nuevo club de Saúl Ñíguez, se ha presentado este miércoles y en 'Jugones' ha explicado cómo será su manera de trabajar con los jóvenes futbolistas.

¿Filosofía futbolística?: "La filosofía es un club de ataque, vertical, vamos a jugar 4-3-3 y vamos a defender 4-4-2. Es un estilo como Luis Enrique. Toque pero que si tienes espacio no lo voy a prohibir".

Él no será un presidente al uso y no descarta compartir campo con los chicos. "Cuando yo esté allí estaré a pie de campo, me pondré las botas", explica el futbolista del Atlético de Madrid.

"Para nosotros igual de importante es que los chavales saquen buenas notas. Cualquier ayuda va a ser buena y poco a poco vamos a profesionalizar el club. Que nuestros jugadores tengan la posibilidad de seguir creciendo", cuenta.

Vuelta de LaLiga

El jueves 11 de junio regresa el fútbol español, y Saúl se muestra muy ilusionado. "Esta Liga va a ser como una Eurocopa o un Mundial. Jugar cada tres días, estar viajando, comer bien, hidratarte bien, descansar... todo eso va a ser vital", explica.

"Esa intensidad que te da la competición no te la da ningún entrenamiento y creo que los primeros partidos va a costar. Queremos estar entre los cuatro primeros", confiesa el centrocampista.

Con respecto a la propuesta de colocar sonidos ambientes en los estadios, Saúl hace otra propuesta: "Que pongan las fotos, que aporten un dinero al club y ese dinero se destine a algo solidario".

"Siempre es peligroso que se pueda oir en el campo. Hay que adaptarse a la nueva normalidad", sentencia.