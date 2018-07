Sarri: "La vuelta en San Paolo será un infierno"

El entrenador del Nápoles, Maurizio Sarri, se mostró optimista pese a perder (3-1) ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, asegurando que esta derrota no les tiene que quitar "nada de moral" y que tendrán que jugársela en la vuelta, donde el estadio San Paolo "será un infierno".

"No cambiaría nada. Es el primer partido que perdemos en cuatro meses. No conseguimos jugar al cien por cien, pero esto no nos tiene que quitar nada de moral. Hay un partido de vuelta y tendremos que jugárnosla, alguna oportunidad tendremos. Estamos enfadados no solo por el resultado, sino por la sensanción de que podríamos haber hecho algo más", dijo Sarri en rueda de prensa.

Además, destacó que han perdido "muchísimos balones" en las salidas y esto sumado a los "delanteros de gran nivel" que tiene el conjunto blanco es un "gran problema". "Pudimos hacer muy poco para solucionar todo. Nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno y este es el resultado. Es el equipo más fuerte del mundo y lo único que siento es que hayamos cometido más errores de lo normal", apuntó.

"Lo vamos a intentar todo a la vuelta"

"Pero lo vamos a intentar todo a la vuelta. Quiero salir de San Paolo sabiendo que en los 180 minutos hicimos todo lo posible. Esperemos jugar mejor tácticamente y que cometamos menos errores y podamos crear más oportunidad. Claro que podríamos haber hecho las cosas mejor, pero el Real Madrid suele crear más oportunidades y podríamos haber sufrido incluso más. No ha sido partido horrible", agregó.

En este sentido, Sarri señaló que no han conseguido concretizar y tomar las decisiones adecuadas cerca de la portería de Keylor Navas. "No hemos tenido la oportunidad de poner en práctica nuestra locura. Es normal sufrir en este estadio, pero gracias a estos partidos podemos crecer", subrayó.

"Soy de la opinión de que ante el Real Madrid no se puede perder 30/40 balones en mitad del campo. Hay que volver a analizar el partido, pero los errores han sido técnicos y no de carácter", añadió.

"Han jugado su mejor partido en los últimos meses"

Para Sarri, el equipo 'merengue' ha jugado su "mejor partido de los últimos tres meses", pero cree que si consiguen "jugar al máximo" en la vuelta no están demasiado lejos. "Podemos jugárnosla, aunque es posible perder", indicó.

"Tienen delanteros muy buenos. Estamos hablando de los campeones de Europa y del mundo, un equipo 'top' a nivel mundial. Nos da algo de confianza el hecho de que nos hemos quedado dentro del partido. Si hubiéramos jugado este partido al máximo de nuestras posibilidades quizá la diferencia no sería tan grande", argumentó.

Sobre el estilo de juego de su equipo, Sarri comentó que sabían que con los contraataque del Real Madrid podrían "encontrar espacios y ser peligrosos". "No hemos elegido esperarnos cerca de nuestra área porque tener a delanteros como los del Real Madid es peligroso y cuando lo hemos hecho ha sido por la fuerza de ellos", recalcó.

Por otro lado, acerca del mensaje que les ha dado Diego Armando Maradona minutos antes de que comenzara el encuentro, el entrenador el Nápoles afirmó que habló con ellos durante unos 30 segundos y que "claro" que el mensaje que les ha transmitido ha tenido "impacto".

Finalmente, Sarri manifestó que no cree que haga falta mandar ningún mensaje a la afición napolitana porque para el encuentro de vuelta "San Paolo será un infierno". "Tenemos que intentar hacer algo importante en los primeros minutos. Va a ser un partido difícil para ellos y para nosotros también", sentenció.