"Un fuerte abrazo". Así se títula el libro escrito por Sandro Rosell que trata su periplo de 22 meses en prisión preventiva antes de un juicio del que finalmente salió absuelto.

"Rencor no es la palabra. Evidentemente nos ha hecho mucho daño, pero me gustaría mucho saber qué pasó. Por qué tomó estas decisiones tan mal tomadas. Rencor no tengo, pero no me gusta la gente que a lo largo de la vida ha hecho llorar a mi madre. Y esto no lo perdono. Lamela es una de ellas", afirmó el expresidente del FC Barcelona en 'Rac1'.

De hecho, Rosell apuntó directamente contra la juez Llarena: "De momento lo que hemos hecho es poner una querella a Lamela que esperamos que se admita a trámite. Vimos el auto de prisión ya escrito. Lamela ni nos miraba a los ojos. Lamela, después de acabar nuestra instrucción, después de encerrar a los políticos catalanes, del caso Trapero, de los chicos de Alsasua... fue promocionada".

Por otro lado, el exmandatario culé aseveró sobre la pobre calidad de vida de los presos preventivos en comparación con los penados: "Los presos penados están mejor tratados que los preventivos. Tienen menos derechos que el preso penado, no puedes trabajar. Es muy bestia en España, concretamente. Nadie me ha pedido disculpas. No tengo ninguna reacción".

"Hicimos 6.500 kilómetros caminando en el patio de 40 metros. No sé si me he vuelto loco, pero es muy difícil no volverte loco. Allí vas pensando '¿de dónde viene todo esto?'. Piensas que una mañana ha habido un fiscal que se ha levantado pensando que iba a investigar a un empresario catalán, casualmente ex presidente del Barça, por unos negocios de ámbito privado en Brasil hace 12 años. Y pide que lo encierren en la cárcel. Al final solo piensas que hay alguien que le haya influido a hacerlo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos quién lo hizo", añadió.

A su vez, Rosell centró el foco en el Estado, afirmando con rotundidad que existe "malversación de fondos": "Hay malversación de fondos por parte del Estado. Nuestra investigación habrá costado 2 millones de euros al Estado. Imagínate ahora este dinero para los sanitarios, que estos si los merecen".

Paralelamente, habló tanto del Florentino Pérez como de Joan Laporta, rivales y 'amigos': "Con Florentino Pérez tenía una buena relación y jamás he hablado con él desde que salí de la cárcel. Sé que ha preguntado por mí a un amigo en común".

"He hablado con Joan Laporta después de la prisión. Muy bien el Jan. Y nos vimos. No sé si es una reconciliación. Cuando me llamó le dije: 'Sinceramente yo no te hubiera llamado a ti'. Se lo agradecí mucho. Los dos hemos rajado mucho el uno del otro, pero también hicimos una cosa muy chula en 2003", zanjó Rosell, que se mostró más sincero que nunca en la entrevista.