FIFA 21 es un juego que no deja indiferente a nadie. Primero, a los jugadores de videoconsola, que irán en masa a comprarlo cuando salga el 9 de octubre. Y segundo, a los futbolistas. Con Gareth Bale con un 79 en un bajón de nota histórico, ahora es Romelu Lukaku quien ha estallado contra EA Sports por, a su entender, injusta media que tiene en el juego.

Lo hizo en su cuenta personal de Twitter: "Honestamente, FIFA la caga con las medias para que nosotros nos quejemos y tengan más publicidad. No puedo con esta mierda... yo sé lo que hago".

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️