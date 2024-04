Pedro Rocha aseguró ante la jueza que supo de la participación de Gerard Piqué en el contrato de la Supercopa con Arabia Saudí "por la prensa" y que solo conoce al futbolista "de verlo jugar". Así lo defendió en su declaración de la semana pasada, en la que entró como testigo y salió como investigado, a la que ha tenido acceso laSexta. Una delirante comparecencia en la que llegó a invitar al fiscal a su casa en Cáceres, aseguró desconocer asuntos que él mismo aprobó y acabó protestando por su imputación.

Ya desde el inicio de su declaración, Rocha lanza balones fuera, asegurando que su función como vicepresidente económico "era representativa" y que los temas de contrataciones "venían firmados por los técnicos de cada departamento". La relación con Luis Rubiales, defiende, "ha sido correcta y siempre profesional".

También niega haber participado en el contrato de la Supercopa o conocer siquiera cómo se llevó a cabo: "Es un tema que llevaba el señor Rubiales y yo no sé nada de eso", aduce. Preguntado por la relación de la Federación con la constructora Gruconsa, Rocha afirma no saber nada tampoco de este asunto: "Por la Comisión Económica han pasado esos contratos o esos convenios y los desconozco dentro de la Comisión Económica", esgrimió.

En otro momento, reconoce no contar con formación académica, más allá de "la vida", según él mismo expresó, para ostentar ese cargo en el área económica, y, al ser preguntado sobre su remuneración, llega a invitar al fiscal a su casa: "Mi residencia es Cáceres, y allí tiene usted su casa, hombre", le dice entre risas. En cuanto a su designación como presidente interino de la RFEF, sostiene que accedió "por echar una mano".

Sobre la contratación con Arabia, Rocha declara además que no recuerda cuándo se enteró, que no sabe quiénes participaron y que se enteró del rol de Piqué "por la prensa": "Yo no sé nada de Piqué ni lo conozco. Lo conozco de verlo jugar pero personalmente no tengo el placer", asegura, señalando que tampoco sabe si el contrato pasó o no por el Comité de Ética de la Federación.

El momento de la imputación

Conforme avanza la declaración, la tensión con el fiscal va en aumento, con Rocha respondiendo una y otra vez que desconoce o no recuerda los asuntos por los que le pregunta, al punto de asegurar que se está enterando "ahora mismo" de la prórroga del contrato de Arabia. Finalmente, el fiscal se cansa y acaba pidiendo su imputación y la jueza decide suspender la declaración, pero Rocha se resiste, afirmando que no entiende el motivo.

Es entonces cuando la magistrada le explica que hay cuestiones que por su cargo debería conocer y de las que dice no saber nada y que otorgarle la condición de investigado es en su beneficio. Rocha, sin embargo, contesta que para él esto es "problemático" e insiste en que se le ha preguntado por cosas que desconoce: "No lo considero justo", se queja. Poco después, era sorprendido por los periodistas fingiendo hablar por teléfono para evitar responder a la prensa.