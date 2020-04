Se debía disputar el 18 de abril en La Cartuja (Sevilla), pero el coronavirus ha obligado a retrasar la final de Copa del Rey, que enfrentará al Athletic de Bilbao y a la Real Sociedad.

La fecha, de momento sí desconoce. Sin embargo, según ha informado Julio Suárez, periodista de 'Jugones', la Real Federación Española de Fútbol ha acordado este martes aplazar la final hasta que se pueda jugar con público.

Fueron varios los jugadores de ambas plantillas que se han pronunciado en este sentido, rechazando jugar este histórico derbi vasco sin público. "Tanto los clubes como los jugadores descartamos esa opción totalmente. No puede ser una final sin nuestro público, no sería igual. Sería extraño y no lo barajamos", dijo Iñigo Martínez, central del Athletic.

Asimismo, el organismo presidido por Luis Rubiales no descarta que la final se dispute o bien en Navidad de 2020 o incluso en el año 2021, cuando el fútbol pueda regresar a la normalidad y los aficionados puedan regresar a los estadios.

El coronavirus ha obligado a suspender las competiciones deportivas en todas las partes del mundo. El fútbol en España parece que podría volver en verano. Aunque siempre a puerta cerrada, claro.

La final de Copa del Rey, por su parte, no se disputará en ningún caso con las gradas vacías.