La revelación de Cristiano Ronaldo a Edu Aguirre sobre su futuro tras dejar el fútbol: "Ser dueño de un club..."

El portugués, en 'Los amigos de Edu'

Cristiano Ronaldo está a nada de cumplir 40 años. Tras una extensa carrera en el mundo del fútbol, el luso es consciente de que se va acercando su adiós y ya habla de los planes que puede llevar a cabo una vez cuelgue las botas. Así se lo ha revelado a Edu Aguirre, en una extensa entrevista.

Y hay algo que tiene claro: "No creo que mi personalidad se adapte muy bien a ser entrenador. Casi imposible. Llevo en el fútbol toda la vida... y ser entrenador es más complicado que ser jugador".

Pero hay algo que no descarta: "¿Ser dueño de un club? Eso es algo que tiene más sentido. No es algo que descarte, si hay un buen negocio. No tengo un club en mi cabeza, el fútbol es muy de momentos".