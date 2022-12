España se despidió de su andadura en el Mundial de Qatar en los penaltis frente a Marruecos. Achraf Hakimi fue el encargado de materializar el penalti definitivo que confirma la eliminación de la selección española en cuartos de final. Sin embargo, el jugador marroquí lo celebró de una manera que ha llamado mucho la atención.

Hakimi lo celebra imitando a un pingüino. En un principio podría no significar nada, pero esa celebración es la misma que hace con Sergio Ramos en el PSG.

Cuando Luis Enrique anunció la lista de convocados para la cita mundialista, una de las ausencias mas notorias fue la del defensa español. Tras un 2021 muy complicado y sin apenas continuidad por las lesiones, el ex del Real Madrid había superado todos sus problemas y volvió a jugar de manera habitual.

Sin embargo, Luis Enrique finalmente no le convocó y poco después, el lateral marroquí twitteó lo siguiente: "Sergio Ramos mejor defensa del mundo".

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽