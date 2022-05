¿Real Madrid o Liverpool? Esa es la decisión que deberá tomar Aurelien Tchouaméni en los próximos días. Después de ser descartado el supuesto interés del París Saint-Germain por el mediocentro, su elección parece reducirse a estas dos opciones. Pero son dos opciones muy 'jugosas' para el joven francés, ya que se trata de los dos equipos que disputarán el próximo sábado 28 de mayo la final de la UEFA Champions League en el Stade de France.

A pesar de tener un contrato vigente con el Mónaco hasta el verano del año 2024, desde el club ya dan por supuesta su marcha. "Cuando vendes un jugador, es necesario que haya una compensación justa. El mercado cambia cada año. Seremos muy agresivos en el acuerdo", destacó Paul Mitchell, director deportivo del Mónaco, asegurando que no pondrán las cosas fáciles a ningún club que esté interesado en hacerse con los servicios del futbolista.

No obstante, Mitchell confesó que no tiene ningún equipo favorito para el destino de Tchouaméni, uno de los jugadores revelación de esta temporada y una de las mayores promesas del fútbol europeo a sus 22 años. "Todo el mundo ve que Aurelien es un futbolista top. Para ser honestos, no tengo preferencias", añadió en unas declaraciones ofrecidas al medio 'RMC Sports'.

El joven centrocampista es objeto de deseo del Real Madrid ya que parece imprescindible la necesidad de tener un jugador en la plantilla que pueda suplir con garantías a Carlos Henrique Casemiro, ya con 30 años de edad. Algo parecido ocurre con el Liverpool, que trata de buscar un suplente para la posición Fabinho.

En el Mónaco son conscientes de lo complicado que será cubrir su marcha. "Tenemos un estilo de juego muy competitivo y para nosotros sería una señal de éxito construir la profundidad y la calidad del equipo entero porque también vamos a salir de la pretemporada con partidos que continuarán hasta la mitad de septiembre. Por eso creo que reemplazar a Aurélien en este momento va a ser una tarea complicada, pero lo sería para cualquiera", sentenció Mitchell.