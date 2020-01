Raúl Bravo se ha pronunciado sobre la información que llegó desde Serbia que apuntaba que había ordenado el asesinato del exfutbolista Darko Kovacevic. En una entrevista en 'Radio Marca', el exjugador ha calificado de "barbaridad", "locura" y "disparate" esta información.

"Me ha llamado Darko para preguntar qué tal la familia y diciendo que vaya disparate. Hemos sido compañeros de habitación y tenemos una relación muy buena. Netflix se queda corto con la película que están haciendo aquí", comenta Bravo.

Reconoce que, antes de que se diese a conocer en España, ya conocía esta información por una publicación en Grecia. "Lees titulares en negrita de: 'Raúl Bravo ordenó el asesinato de Darko Kovacevic'. No te puede afectar porque es tan de risa... Poner en negro que soy un asesino, vende más", afirma.

"Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Como está el tema que tengo encima y no sé, es una locura. Al final tu familia dice: 'A ver si nos van a hacer algo a nosotros'. Darko me ha comentado que no podía hablar, pero que me daba permiso para hablar", asegura.

Raúl Bravo reconoce que no denuncia porque "no va a sacar nada bueno de eso", reivindicando que no tiene que "limpiar" su nombre: "Los que me conocen saben cómo soy".