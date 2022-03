Megan Rapinoe suele hablar muy claramente sobre temas sociales. En el programa de Youtube 'The HangOUT' ha reflexionado sobre el motivo por el que los deportistas no salen del armario. Cree que, sobre todo, es un problema en el deporte masculino.

"Nos preguntan todo el tiempo: ¿Por qué no hay más deportistas masculinos en el deporte de élite que salgan del armario? Es porque no se sienten seguros", dice la que fue mejor jugadora de fútbol del mundo.

Afirma que sienten que "podrían ser despedidos incluso": "Sienten que van a recibir abusos por parte de los aficionados, van a ser despedidos de sus equipos, insultados o lo que sea".

La dos veces campeona del mundo con Estados Unidos lo denuncia: "No es seguro, y hasta que no lo sea no veremos a ningún futbolista masculino 'salir del armario".

Reflexiona que para las mujeres "es más fácil": "Es más seguro del lado de las mujeres: tenemos mucha camaradería entre nosotras y la gente que 'sale del armario', lo que lo hace más fácil para todos".

"Pero diría que desde los directores deportivos hasta los dueños de los clubes, los aficionados y los jugadores, también es su responsabilidad", finaliza.