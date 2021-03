Leo Messi, como Sergio Ramos, termina contrato el 30 de junio. Y el central fue preguntado por Ibai Llanos por la remota posibilidad de que el argentino pudiera jugar con la camiseta del Real Madrid.

El central contestó con una sonrisa. "A Messi lo recibiría encantado. Le habilito mi casa las primeras semanas. Nos ha tocado sufrir a Leo en sus mejores años. Así que el hecho de no tenerlo enfrente sería bueno. Te ayudaría a ganar y conseguir más éxitos. Sería una tontería decir lo contario", comenta. Una respuesta que desató las risas de Ibai Llanos.

Ramos también dejó claro que en ningún caso ficharía por el Barça: "No hay opciones. A Laporta le tengo un cariño especial porque me cae muy bien. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero. Igual que no verías a Xavi o a Piqué en el Madrid...".

Volvió a remarcar que no hay ninguna novedad en cuanto a su renovación: "Yo soy una persona muy optimista y creo que en el trabajo. Al final las cosas llegan con esfuerzo. Lo he comentado antes: no hay ninguna novedad. Se genera mucha expectación, pero más inquietud que yo no tiene nadie. En cuanto haya una novedad, seré el primero en decirla para que la gente esté tranquila. Ahora mismo, la felicidad me llega por haber podido volver al césped y estar con mis compañeros. Sólo pienso en jugar y poder cerrar la temporada con algún título".