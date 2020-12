Excéntrico como pocos, Mino Raiola es, junto a Jorge Mendes, el representante de futbolistas más influyente del mundo. En su cartera de jugadores tiene en lista a cracks mundiales como Zlatan Ibrahimovic o Matthijs de Ligt, pero dos en concreto se erigen como culebrones de las próximas ventanas de fichajes: Paul Pogba y Erling Haaland.

Sobre el francés, este lunes afirmó en el adelanto de la entrevista del agente en 'Tuttosport' que su relación con el Manchester United "se había acabado".

Pues bien, una vez publicado el texto íntegro, Raiola no deja lugar a dudas: "Paul es infeliz en el Manchester United, le queda año y medio de contrato, pero debe cambiar de aires en el próximo mercado. Si no, el club, con el que tengo una gran relación, sabe que existe el riesgo de que se vaya como agente libre. Si no lo entienden, no entienden de fútbol. ¿Juve? Puede ser, la relación con el equipo y sus excompañeros es excelente. Solo hay que quererlo".

Por otro lado, sobre Haaland, el jugador más codiciado del mercado junto a Kylian Mbappé, explicó: "Lo vi las primeras veces por televisión, luego fui en persona y enseguida hubo feeling. ¿Hablan del Madrid? No es ninguna novedad. Ahora mismo, Haaland tiene contrato hasta 2024, está feliz en el Dortmund, quiere ganar la Champions".

"Cuando se marchará, no será por dinero, sino por ambición. Y cuando llegue el momento, él avisará a su agente y lo hablaremos con el club. Su voluntad será decisiva. Solskjaer es un buen tipo, pero se equivocó al decir que Haaland era como Lukaku. Debería centrarse en hacer jugar a Paul (Pogba) como un campeón y no hablar sobre Erling", añadió Mino, dejando claro que el punta noruego irá a un equipo que le asegure competir en primera línea por la Champions League.

Sobre el debate del siglo, de quién es el mejor, si Messi o Cristino, Raiola se mostró contundente, pero sacó a la palestra otro de sus jugadores que, dice, aúna las cualidades de ambos: "Elijo siempre a Cristiano, pero digo una cosa: Ibra es de otro planeta. Es el jugador más completo en la historia del fútbol, tiene el talento de Messi y la fuerza de Ronaldo. Si la gente votara por el Balón de Oro, el sueco habría ganado ocho".