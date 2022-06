El caso de Robert Lewandowski puede convertirse en uno de los grandes culebrones de este mercado de fichajes. Tanto el delantero polaco como su representante, Pini Zahavi, han expresado públicamente la intención y el deseo del futbolista de abandonar el Bayern de Múnich este mismo verano.

"Una cosa es segura, mi etapa en el Bayern Múnich ha terminado. Mi salida es la mejor opción para ambas partes. Creo que el Bayern no me puede retener sólo porque crea que puede", reconoció el '9' en una rueda de prensa con su selección.

"Para Lewandowski, el Bayern es historia. Robert tiene la oportunidad de irse al club que siempre ha soñado. ¿Por qué el Bayern le niega esta oportunidad?", declaró también Zahavi hace apenas unos días.

Estas palabras provocaron que desde el club bávaro tacharan a Lewandowski de "desleal". "Declaraciones públicas como esa no te llevan a ninguna parte. Creo que debería saber lo que tiene en el Bayern", sentenció Oliver Kahn, directivo del Bayern, en unas palabras ofrecidas al medio 'Sport1'.

Ahora, ha sido Jan Aage Fjortoft, amigo íntimo y portavoz de la familia Haaland, quien ha entrado al trapo. "El Club B quiere al Jugador H para reemplazar al Jugador L. El Jugador L lo sabe. El Jugador H dice no. El Jugador L le dice al Club B que quiere marcharse. El Club B no entiende que el Jugador L no sea leal", se puede leer en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, donde expresa claramente los motivos que han provocado el interés de 'Lewy' en forzar su salida del conjunto alemán.

Por si hubiera algún tipo de duda en la referencia, un usuario de esta red social reaccionó intercambiando las letras por los nombres: Bayern de Múnich (Club B), Robert Lewandowski (Jugador L) y Erling Haaland (Jugador H). A lo que el propio Fjortoft respondió: "Gracias Einstein", acompañado de un emoticono de una sonrisa.

La realidad es que ya el agente del polaco hizo mención al mismo argumento. "¿La dirección del Bayern dice que mantendrá a Lewy hasta 2023? Sí, pueden mantener al jugador un año más, pero eso es algo que no aconsejo. Lewandowski es un hombre inteligente y sabía lo que pasaba a su alrededor y lo que el Bayern estaba planeando. Sabía que el club quería sustituirlo por Haaland", destacó en una entrevista ofrecida al medio alemán 'Bild'.

Los máximos dirigentes del Bayern no pondrán fácil la salida de Lewandowski pero equipos como el FC Barcelona están al acecho. De acuerdo con la información del citado medio, el FC Barcelona estaría en la lucha por hacerse con los servicios de uno de los máximos goleadores de Europa en la última década.

Hasta 32 millones de euros habrían ofrecido al club alemán por el delantero polaco. "Es una de las opciones. Él ha dicho públicamente que se quiere marchar. Le queda un año y no será fácil pero Lewandowski es una de las opciones, claro que sí", reconoció también el entrenador culé, Xavi Hernández.

No obstante, todo el mundo está reaccionando a este culebrón, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no iba a ser menos y dio un duro golpe de realidad al conjunto culé. "Sabe lo que tiene que hacer, vender activos e ingresar más, eso es lo que tiene que hacer. El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, algunas que podrían haberse evitado, y tiene que llenar la despensa. Igual que el Madrid la ha llenado, el Barça la tiene vacía. A día de hoy no puede ficharle", sentenció.

"Sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico y su situación financiera. Las normas son para evitar problemas económicos mayores en las entidades. No sé si venderá a De Jong, Pedri o a Pepito Pérez", agregó Tebas en unas declaraciones ofrecidas a 'Desayunos Deportivos' de 'Europa Press'.

Y rápidamente salió Joan Laporta a escena para responder a Tebas. "Le pido que se abstenga de hacer comentarios sobre si podemos o no fichar. Está perjudicando los intereses del Barça. Me permito recordar a Tebas que su función es velar por los intereses de LaLiga y los clubes y le pediría que se abstenga de estas manifestaciones. Estas declaraciones no sé si las hace voluntaria o involuntariamente", señaló.