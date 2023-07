En el partido de pretemporada entre el Real Madrid y el Manchester United que se disputó en Estados Unidos, llamó mucho la atención un sensor que llevaba Casemiro en su codo izquierdo. Se trata de un medidor de la glucosa en sangre, sin dolor, de manera continua con la máxima precisión.

Cuenta con la tecnología más avanzada de Dexcom, líder en sensores que miden la glucosa (MCG-TR), se trata del sensor Dexcom G7, disponible en España desde diciembre de 2022.

A través de un dispositivo móvil, se puede ver a tiempo real las variaciones en la glucosa, y en este caso, Casemiro pudo comprobar lo que cambió su nivel de azúcar en sangre durante el partido contra el Real Madrid, y cómo afectaron a su cuerpo los esfuerzos físicos durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego. .

El Dexcom G7 está pensado para personas con diabetes, que facilitan la adherencia al tratamiento y su calidad de vida. Cada vez es más común verlo en deportistas, y de hecho, ya se le vio a Luis Enrique durante el pasado Mundial, aunque el del mediocentro brasileño del Manchester United es más novedoso.

They're surely talking about that pic of Casemiro where he looks overweight 😭 pic.twitter.com/SxpnSyY8N6