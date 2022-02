En el otro lado, Carlo Ancelotti sí podrá contar con sus dos principales dudas: Karim Benzema y Ferland Mendy. Los dos franceses serán titulares.

El delantero compareció ayer en rueda de prensa y afirmó que estaba dispuesto a forzar por su equipo: "Yo siempre voy a forzar por mi equipo. Si no, me quedo en Madrid. Si tengo que forzar, forzaré".

"Son muchas horas de trabajo. Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y ver si puedo jugar el partido. Me siento bien, pero necesito más sensaciones en el campo", dijo Benzema.

Por ello y por el gesto del Real Madrid eligiéndole como el jugador para dar la rueda prensa, todo hace indicar que el 9 será titular junto a Vinicius Jr en la delantera. En la derecha, la duda entre Marco Asensio o Fede Valverde.