Bien pueden pitarle los oídos a Kylian Mbappé tras las palabras de Jean-Michel Larqué, ex del PSG y comentarista en la actualidad de RMC Sport. El exjugador ha cargado contra el futbolista del equipo parisino y le ha lanzado un aviso: "Si no está contento, que cambie de trabajo".

"No me importa cómo esté Mbappé de ánimo tras el partido. Me importa el partido en sí. No me importa si le molesta que le critiquen", dice.

Larqué argumenta: "Cuando le llaman 'el fenómeno' de manera habitual no le molesta".

"Las críticas llegan tras dos partidos muy mediocres, y no hablo del de Kazajistán por el penalti fallado ¿No pueden los periodistas decir que Mbappé no está bien con Francia?", se cuestiona en declaraciones que recoge 'Mundo Deportivo'.

Y luego responde: "Esa es la verdad. Y que haga lo que quiera, pero si el señor Mbappé no está contento cuando decimos que durante dos partidos no lo hace bien que cambie de trabajo".

Todo, por las palabras de Mbappé tras el último partido con Francia, cuando dijo lo siguiente: "Las críticas cansan, sobre todo cuando juegas en un equipo de tu país y cuando lo das todo por su selección".

"Es diferente para los que juegan fuera. Yo estoy aquí todo el tiempo... pero sí, esto puede influir en mi decisión de quedarme en el PSG en verano", sentenció.