España se mide a Chipre en partido oficial. En partido para la clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024. Por ello, Luis de la Fuente, seleccionador, ha comparecido ante los medios y, como no podía ser de otra forma, ha sido cuestionado por Luis Rubiales. Por la dimisión de Luis Rubiales.

El entrenador, uno de los que aplaudió en la RFEF y que posteriormente sacó un comunicadoparaexplicar todo, ha manifestado su "máximo respeto" por la decisión del ya expresidentede la Federación.

"Máximo respeto a la decisión que ha tomadoel señor Rubiales. Total y absoluto respeto. Las personas toman las decisiones cuando creen que deben tomarlas", afirma.

"He vivido mucho antes de Rubiales en la RFEF"

Posteriormente, habla sobre su relación con Rubiales: "Llevo once años en la RFEF. He vivido mucho antes de que él llegara, y soy entrenador de fútbol".

"Nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado yo. Y estoy agradecido a todas las personas que me han ayudado", insiste.

En ese sentido, ha negado haber hablado con Rubiales tras la decisión de su dimisión.

"Vivimos en una burbuja"

Además, y para terminar, comenta cómo se vive, o cómo afecta a la Selección lo sucedido con Rubiales: "Vivimos en una burbuja para estar aislados y pensamos en fútbol".

"Es en lo que creo debemos centrarnos, en lo que los profesionales podemos controlar", sentencia.