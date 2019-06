Pepe Castro, consternado con la muerte de Reyes: "'No lo pueden sacar', me repitió su padre llorando"

El mundo del deporte ha quedado totalmente consternado por la muerte de José Antonio Reyes.

El presidente del Sevilla, José Castro, ha hablado a las puertas del Instituto Anatómico Forense de San Jerónimo tras el fallecimiento de José Antonio Reyes en un accidente de tráfico.

"Estamos consternados, es un día triste, muy duro, primero por la persona, después por el futbolista y después por la leyenda. Es una leyenda del sevillismo, hoy perdemos a una gran persona, a un gran futbolista, todos estamos enormemente dolidos por lo ocurrido", ha dicho.

"Lo conozco casi desde que nació, militó en todos los escalafones inferiores. Hoy no sabe uno que pensar, a dónde mirar, sólo te llegan recuerdos, los momentos de gloria que le dio al sevillismo. La familia sevillista ha perdido a uno de los nuestros, sangre de nuestra sangre. Nos ayudó a crecer en su momento con la venta al Arsenal", ha añadido el presidente sevillista.

"Su padre y yo somos amigos. Le he llamado y me ha dicho con un llanto encendido que no lo podían sacar del coche. 'No lo pueden sacar del coche', me repitió cinco veces llorando. Eso es muy duro, durísimo para todos los que tenemos hijos y sabemos qué momentos más dolorosos se pasan en ese instante", ha expresado Castro.

Un exceso de velocidad podría ser la causa del accidente

José Antonio Reyes ha muerto en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla a los 35 años. Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad o a una distracción como causas del accidente. El vehículo que conducía el futbolista se salió de la vía, impactó contra unos bloques, volcó y terminó incendiándose.

Además, de José Antonio Reyes, en el vehículo viajaban también dos de sus primos. Uno también ha muerto y otro se encuentra grave en el hospital con quemaduras en el 60% de su piel.

A través de Instagram, el hijo de José Antonio Reyes ha publicado un emotivo mensaje después de la muerte de su padre. Adjuntando una fotografía de ambos, el menor ha escrito: "Este es el último momento que hemos pasamos juntos, papá. Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí".

El hijo de Reyes ha añadido "Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti, papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero sólo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. Te quiero, papá".

Justo antes de que empezara a rodar el balón en el final de la Champions, el Wanda-Metropolitano guardaba un minuto de silencio en memoria de José Antonio Reyes. Era una de las múltiples muestras de cariño y homenaje que no han cesado.

El estadio Sánchez-Pizjuán ha acogido la capilla ardiente del jugador, que será enterrado en Utrera, su localidad natal.