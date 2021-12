Antonio Cassano es de esos que siempre tiene algo que decir. El mítico exjugador italiano, ex de equipos como el Real Madrid, ha hablado, en esta ocasión, de Cristiano Ronaldo. Lejos de valorar al luso como jugador, desveló una conversación que ambos tuvieron por WhatsApp debido a unas palabras que el atacante tuvo hacia el actual futbolista del Manchester United.

"Me escribió. me pidió más respeto por todo lo que ha ganado. Por los goles que hizo", afirmaba Cassano, que habló comparando a Cristiano y a Ronaldo... algo que se ve que no gustó al portugués.

El italiano prosigue: "A mí decir la verdad no me da miedo. Yo me enfrento hasta al Papa".

"Le pregunté a Buffon que Cristiano tenía mi número porque se lo dio el jefe de prensa", sigue Cassano.

Y luego, hora de los palos: "Me dijo que él marcó 750 goles, que yo solo hice 150. Le dije, lo tienes todo. Vive más tranquilo y relajado".

"Haz como Messi, que le da igual todo. Me enfadé. ¿Qué te pasa Cristiano? ¿Qué problema tienes?", termina Cassano en palabras al canal de Twitch 'BoboTV', del también mítico Christian Vieri.