Miércoles negro para el fútbol español. En apenas cuatro horas se han conocido tres positivos por coronavirus en tres equipos diferentes. Primero fue el Almería, después el Sevilla y a eso de las 15.30 horas se ha conocido otro en el Real Zaragoza.

Y el presentador de 'Jugones', Josep Pedrerol, ha lanzado un mensaje en su editorial: "No aprendemos. El Almería primero entrena y después se hace la prueba. ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué no se hicieron el test del coronavirus antes de juntarse todos? ¿Por qué no esperaron al martes para entrenar? ¿Qué prisa tenían?".

"Y el Sevilla, pues otro error. Entrenó el domingo sin saber el resultado de la prueba. Vamos de mal en peor", sentencia un Pedrerol que ya mandó un mensaje de prudencia en 'El Chiringuito' tras el positivo de Mariano Díaz, futbolista del Real Madrid.

Al conocerse estos positivos, ahora la gran pregunta es: ¿se podrá disputar el playoff de ascenso a Primera División? LaLiga deberá tomar una decisión.