"¿Qué pasa con Ansu Fati? Ha superado muchas lesiones, ha trabajado muy duro para volver y ya se ha recuperado", comenzó Josep Pedrerol sobre la situación del delantero al inicio de 'Jugones'.

En una exclusiva adelantada en 'El Chiringuito', el futbolista lloró tras la Supercopa de España por su poca participación e incluso su entorno ha preguntado por su situación al club.

"Si está bien, ¿por qué no lo pone Xavi? Ansu es la gran ilusión del barcelonismo. Si no tiene sitio, que lo cedan. Si no está bien, que lo digan", concluyó.