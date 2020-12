La situación del Real Zaragoza es complicada. Muy complicada. Su derrota del miércoles ante el Castellón lo mantiene como farolillo rojo de Segunda División. Y con esta dinámica el equipo no parece capacitado de salir del pozo.

Josep Pedrerol ha dedicado el editorial de este viernes de 'Jugones' a la difícil situación del histórico club aragonés.

"¿En qué manos está el Real Zaragoza? No hay director deportivo, el director general no se entera, el presidente está desaparecido, los consejeros de vacaciones y no hay proyecto ni hay nada", inicia el presentador.

"Los futbolista veteranos no dan la cara, qué vergüenza. La afición no merece esta dejadez. Hay que reaccionar, que estamos hablando del Real Zaragoza", afirma Pedrerol.

Y sentencia: "No le pueden dejar morir. Y si son incapaces de dirigir el club que se vayan a su casa".