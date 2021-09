"Me dijo que estaba bien". Esta fue la corta justificación de Mauricio Pochettino después de que le preguntasen en rueda de prensa por el cambio de Leo Messi y el gesto serio del argentino al abandonar el verde del Parque de los Príncipes.

Sin embargo, la polémica no se ha quedado ahí y se ha convertido en el tema de la jornada. En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol lo ha analizado.

"A Messi no se le puede quitar. Si no que se lo digan a Pochettino. Messi decide cuándo juega y cuándo no juega. Así ha sido en el Barça toda la vida. Seguramente se ha ganado el derecho a ser tratado de manera especial", ha arrancado el presentador del programa.

"¿Qué pinta el entrenador en el PSG? Messi no se toca, Mbappé tampoco. ¿Y Neymar?, ¿y Ramos? Vaya papelón para Pochettino. El problema no es el rival. El problema de Pochettino está en casa", ha zanjado Pedrerol.