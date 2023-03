La Fiscalía denunciará al Barça por el caso Negreira por corrupción continuada. Y LaLiga se presentará como acusación particular. Josep Pedrerol ha analizado las últimas novedades en su editorial de 'Jugones' de este miércoles.

"Negreira declaró que el Barça le pagaba para tener la neutralidad de los arbitros. Vaya neutralidad. Un exdirectivo del Barça acaba de decir que los pasillos cuestan dinero", comenta Pedrerol.

Y analiza las reacciones tanto del ministro de Deportes como del propio Joan Laporta: "Iceta, ministro de Deportes, no tiene claro si el Gobierno debe actuar o no en el asunto. Pero ojo, hay un exdirector del CSD investigado. Mientras tanto Laporta denuncia que todo es una maniobra de LaLiga. Pero no dice por qué multiplicó por cuatro el sueldo a Negreira".

"El asunto es grave, muy grave. Hay que llegar hasta el final. Por fin parece que esto va en serio", sentencia Pedrerol.