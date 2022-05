Kylian Mbappé ha comido en un céntrico restaurante de Madrid. Es la imagen del día. Allí ha acudido junto a Achraf Hakimi, su compañero en el París Saint-Germain.

Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', se ha referido a este viaje del futbolista francés, cuya decisión sobre su futuro llegará en apenas dos semanas: "Estoy sorprendido con que Mbappé se exponga así".

"No tengo claro que sea una buena noticia este viaje de Mbappé...", ha repetido Pedrerol, que incide: "No me gusta mucho".

Cree Pedrerol que este viaje "es una escapada para pasarlo bien" y que Mbappé ha pensado: "Si me pueden ver, que me vean".

Por último, el presentador de 'El Chiringuito' ha anunciado que esta noche el programa contará cuál es la opinión del Real Madrid sobre el viaje del delantero. Real Madrid o PSG, esas son las alternativas de Mbappé.

El próximo 21 de mayo Mbappé jugará el último partido de la temporada con el PSG en la Ligue 1, competición que el equipo ya ha ganado. ¿Será su último encuentro en París?