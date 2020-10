El Barcelona logró una importantísima victoria ante la Juventus en Champions... pero Josep Pedrerol echó algo de menos tras el partido. Él mismo lo explicó en el arranque de 'El Chiringuito'.

"Yo esperaba que saliese Leo Messi, me apetecía, y dijese 'ahora estamos mejor' o 'culés, me quedo'. Pero soy un iluso. Pensaba que el problema de Messi era Bartomeu, pues espero que dijese que se queda. Me habría gustado", afirmó.

Asimismo, valoró el partido del Barça en ataque, con buena actuación de Antoine Griezmann: "Lo ha intentado, la verdad. Le ha salido regular. Ha hecho un buen partido".

"En la Juventus no estaba Cristiano Ronaldo, y este equipo sin Cristiano es la mitad de la mitad", afirmó sobre el luso, que volvió a dar positivo en coronavirus 48 horas antes del partido.

Y sobre Álvaro Morata, a quien le anularon tres goles por fuera de juego, aseguró que "debía ser un récord".