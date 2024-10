"El fútbol es el pastel que me quitaron de la boca": así de contundente se muestra Paul Pogba en su primera entrevista tras conocerse la rebaja de sanción por dopaje del TAS de cuatro años a 18 meses.

El francés dio positivo en DHEA (una hormona que aumenta la testosterona) tras el Udinese - Juventus del 20 de agosto de 2023, y desde entonces no ha dejado de mantener su inocencia.

"Yo estaba muy feliz. No había hecho nada, entonces ¿por qué me iban a sancionar cuatro años? Podré volver a lo que más amo", recuerda Pogba en declaraciones a 'L'Equipe'.

El galo podrá volver a los entrenamientos en enero y a jugar en marzo: "Es como si me hubieran dado otra oportunidad, algo que me habían quitado me lo han devuelto. Es una nueva oportunidad de vida".

"Marzo es mañana, llegará pronto. Es algo que tengo muchas ganas de hacer, volver. Mi objetivo es sobre todo volver a estar en forma porque hace mucho que no juego", ha añadido.

La Juventus ha llegado a un acuerdo con él para rescindir su contrato, por lo que su futuro apunta a la Ligue 1, la MLS o Arabia Saudí.

"Todavía estoy bajo contrato con la Juventus, así que no es creíble. ¿La posibilidad de venir a jugar a la Ligue 1? Estoy en un club (la Juve) y sólo estoy pensando en volver y salir de esta situación. Por supuesto, no sabemos lo que nos deparará el mañana, así que nunca digas nunca", ha zanjado.