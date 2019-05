Parejo: "Ganar la Copa del Rey sería la guinda a un gran año, y más siendo el del centenario"

Dani Parejo, capitán del Valencia, en vísperas de la final de Copa con el Barcelona que conquistar el título "seria ponerle la guinda a un gran año, y más siendo el del centenario" del club de Mestalla.

En la rueda de prensa oficial antes del choque en el Benito Villamarín de Sevilla, Parejo afirmó en la concentración del cuadro valencianista en Jerez que, a priori, "el favorito es el Barcelona" y que así ocurre "en el 90%" de los casos "siempre que juegas" contra este rival, y sobre todo en finales, aunque consideró que "la eliminatoria está más que igualada".

Indicó que el Barça vivió "un día duro" con su eliminación en semifinales de la 'Champions' por el Liverpool, después de que el año anterior cayera en Roma. "Pero ha pasado tiempo, nos jugamos otro título y ellos, si lo ganan, hacen doblete y tienen motivos más que suficientes para estar motivados e ir a por el partido", subrayó.

Aún así, confía plenamente en su equipo: "Llevo ocho temporadas en el club y estoy a 24 horas de jugar una final con el Valencia, que es increíble. Sería un sueño levantar un título con el Valencia, y más en un año significativo para todos, que no empezó siendo el mejor, pero hemos acabado entrando en 'Champions'".

"Es verdad que hacia fuera todo parece indicar nosotros venimos como motos y ellos van a tirar la copa, pero no va a ser así", afirmó Parejo, que advirtió de que "el Barcelona es el Barcelona, tiene a los jugadores que tiene, tiene a (Leo) Messi y es el favorito". Parejo resaltó la importancia que pueden tener las jugadas de estrategia en la final, como se demostró en los empates entre ambos equipos en Liga en Mestalla (1-1) y el Camp Nou (2-2), y es consciente de que se medirán "dos estilos de juego muy distintos", el del dominio a través de la posesión del Barça y el del repliegue para "aprovechar la velocidad" en el caso del Valencia.

"Ojalá mañana se pueda ver un partido bonito y atractivo, como en los de LaLiga. Desde hace dos años, con la llegada de Marcelino (García Toral), tenemos una forma de jugar que a día de hoy nos ha venido bien porque estamos cumpliendo nuestros objetivos", aseveró.

El capitán valencianista incidió, además, en que en Sevilla "el reto de cada uno" de ellos será poder "librarse" de la presión de pensar en el resultado final y "no darle importancia o no pensar en lo que supone ganar", sino jugar "en cada momento" con la idea de "potenciar" la armas del Valencia y "disminuir" las del Barcelona. "No hay que dar importancia a la consecuencia de la victoria, porque eso puede ser negativo para nosotros.

Esta temporada hemos tenido la suerte de jugar muchos partidos importantes, en 'Champions', en Europa 'League', para acabar cuartos o en las semifinales de Copa, y es importante haber tenido este aprendizaje", recalcó.

Parejo resaltó el apoyo que tienen de su afición, a la que deben "darle las gracias", y también que todos tienen "la misma ilusión" y se van a "dejar la piel" por llevarse la Copa "para Valencia", pues "en el año del centenario" se merecen "volver a estar ahí y celebrar títulos".