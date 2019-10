Paco Reyes, padre de José Antonio Reyes, ha roto su silencio tras la muerte de su hijo. Reconoce no saber de dónde saca las fuerzas, ya que "no hay manera de llevar" la muerte de su hijo.

"Cuando mi mujer y yo nos quedamos solos lo único que hacemos es llorar. Ni siquiera hablamos", aseguró en 'Viva la vida' de Telecinco.

El progenitor de Reyes muestra su confianza en que la clave del accidente en el que su hijo perdió la vida no fue la velocidad: "Han querido sacar que iba volando bajo, que si la velocidad no era normal... vemos tan injusto lo que han hecho con él. Teníamos claro de que no iba rápido desde primera hora. Yo tengo el vídeo reparando la rueda".

José Antonio Reyes perdió la vida en un accidente de tráfico el pasado 1 de junio, cuando volvía de un entrenamiento del Extremadura junto a dos primos suyos. Uno de ellos también falleció y otro logró salvarse.

